FETÖ’den 6 yıl 3 ay ceza alan öğretmen yakalandı

Samsun’da FETÖ’den yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen, polis tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:43
FETÖ’den 6 yıl 3 ay ceza alan öğretmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen bir öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Samsun

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