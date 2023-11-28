FETÖ’den 6 yıl 3 ay ceza alan öğretmen yakalandı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:43

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:43

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen bir öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.