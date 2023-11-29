Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:43
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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