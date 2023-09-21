FETÖ'den aranıyordu... Firari eski komiser yakalandı!
Adana'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yaklaşık 6 aydır aranan eski komiser Ahmet Emre Paksoy'un (36) merkez Çukurova ilçesindeki ikametine gittiğini belirledi.
Ekipler, adrese baskın yaparak Paksoy'u yakaladı. FETÖ'ye ait özel liseden mezun olduğu öğrenilen Paksoy'un örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.
Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği aktarıldı.
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