Sinop'ta FETÖ operasyonu: Firari 1 kişi yakalandı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:32

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan firari şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.