Sinop'ta FETÖ operasyonu: Firari 1 kişi yakalandı
Sinop’ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 firari şahıs yakalandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Yakalanan firari şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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