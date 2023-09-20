Sinop'ta FETÖ operasyonu: Firari 1 kişi yakalandı

Sinop’ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 firari şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:32
Sinop'ta FETÖ operasyonu: Firari 1 kişi yakalandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan firari şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.


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FETÖ/PDY fetö

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