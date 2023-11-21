FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Kayseri'de yakalandı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:38

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.