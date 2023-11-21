FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü' hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:18

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık S.D. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini ve söz konusu terör örgütü üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ!

Savcı, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod ad kullandığını, FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydının bulunduğunu ve hakkında somut teşhise dayalı tanık beyanlarının olduğunu anlatarak, S.D.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık S.D., FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığını ileri sürerek, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.