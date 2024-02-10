FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Tekirdağ’da yakalandı!

Hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. Ardahan Emniyeti'nin takibi sonucunda Tekirdağ’da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:50
FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Tekirdağ’da yakalandı!
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Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı şahsın Tekirdağ’da bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu, M.A. adlı hükümlü Tekirdağ’da yakalanarak gözaltına alındı.


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