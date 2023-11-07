FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen eski polis memuru yakalandı!
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru O.T., yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T.'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????
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