FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen eski polis memuru yakalandı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski polis memuru O.T., yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:03
FETÖ'den aranıyordu... İhraç edilen eski polis memuru yakalandı!
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T.'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı. Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????


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