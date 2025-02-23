Kayserispor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 17:57

Güncelleme: 23.02.2025 - 17:57

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yurdemi, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, futbolcuların dinamik ve formda olduğunu söyledi.

Teknik direktör değişiminin büyük bir moral olduğunu ifade eden Yurdemi, şunları kaydetti:

"Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. Bunu böyle sürdüreceğiz. İnşallah Beşiktaş'tan da galibiyetle geleceğiz. Bütün toplumda yaşanan hadiselere ve geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında transfer yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bugünden sonra geçmişte de söylediğim gibi bizi izlemeye devam edin."

Yurdemi, futbolcuların ödemeleriyle ilgili soru üzerine de "Bizler yöneticiler olarak takıma borçlu olmamak zorundayız. Bunlar moral ve motivasyon olarak etkiliyor. Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, onlar da bize sahada karşılığını veriyorlar" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayserispor'u tebrik ederek, alınan 3 puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.