FETÖ'den aranıyorlardı... Yakalanan 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan Serhat K. ile Sevinç K., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 20:53
FETÖ'den aranıyorlardı... Yakalanan 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
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Balıkesir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Serhat K. (43) ile FETÖ üyeliğinden aranan Sevinç K. (56), yapılan çalışmayla dün yakalandı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Serhat K. ve Sevinç K., tutuklandı.


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