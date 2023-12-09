FETÖ'den aranıyorlardı... Yakalanan 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan Serhat K. ile Sevinç K., tutuklandı.
Balıkesir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan Serhat K. (43) ile FETÖ üyeliğinden aranan Sevinç K. (56), yapılan çalışmayla dün yakalandı.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Serhat K. ve Sevinç K., tutuklandı.