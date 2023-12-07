FETÖ’den aranan ihraç üsteğmen yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ’den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.
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