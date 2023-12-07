FETÖ’den aranan ihraç üsteğmen yakalandı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:20

Güncelleme: 07.12.2023 - 09:21

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.