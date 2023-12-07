FETÖ’den aranan ihraç üsteğmen yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ’den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:20
FETÖ’den aranan ihraç üsteğmen yakalandı
Abone Ol google-news

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.


Kayseri fetö Operasyon

İlgili Haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan eski Emniyet Müdürü yakalandı
FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı

FETÖ soruşturması: Sınav sorularını dağıtanlara gözaltı kararı

En Çok Okunan Haberler