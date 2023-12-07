6 yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' Ankara'da yakalandı!

Terör örgütü FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıldır aranan Bünyamin Bulut, Ankara’da saklandığı adreste yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 21:08
6 yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' Ankara'da yakalandı!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü FETÖ mensubu olan ve 6 yıldır aranan Emniyet Mahrem İmamı Bünyamin Bulut’un saklandığı adres tespit edildi. 

Polis Akademisi 1997 devrelerinden sorumlu öğretmen olduğu öğrenilen Bulut, Sincan ilçesinde yakalandı. 

Bulut, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 


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