FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 6 ilde operasyon

07 Haziran 2022 Salı, 09:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesör soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan şüpheliler tespit edildi.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 subay, 1 Astsubay, 1 uzman çavuş, emekli 1 askeri personel ile ihraç edilen 9 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 36 kapatılan askeri okul öğrencisi ile hakkında elde edilen itirafçı beyanlarından belirlenen 3 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 6 farklı ilde, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

