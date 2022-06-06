Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:01
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Abone Ol google-news

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 


konya Operasyon fetö

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler