Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Konya merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise aranıyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenledi.
2 KİŞİ ARANIYOR
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası