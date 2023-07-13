FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesörlü hatlara ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:00
FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.  

Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi. 3’ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  


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