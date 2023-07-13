FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler yönelik soruşturmalar sürüyor.

Şüphelilerin örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanları ve BankAsya hesap artışı tespit edildi. 3’ü yurtdışında olduğu belirlenen toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.