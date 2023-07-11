Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı

Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:30
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ soruşturması: 10 gözaltı kararı
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Askeri lise, deniz meslek yüksekokulu ve deniz harp okulu sıvan sorularının dağıtılması soruşturması çerçevesinde tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şüpheli, Ankara merkezli 3 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri lise, deniz meslek yüksekokulu ve deniz harp okulu sıvan sorularının dağıtılması soruşturması çerçevesinde 10 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.


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