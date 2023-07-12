Son dakika... Ankara merkezli 6 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı kararı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:38

Güncelleme: 12.07.2023 - 08:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 47 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde finans sağlama, himmet toplama, muhasebe takibi yapma, kuryelik yapma ve örgüt üyelerine yer sağlama gibi çeşitli faaliyetleri yapmak suretiyle örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.