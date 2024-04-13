FETÖ’nün ÇYDD’ye yönelik kumpasının üzerinden 15 sene geçti

FETÖ'nün, Ergenekon kumpası kapsamında 2009 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, dernek yöneticileri ve üyelerine kurduğu kumpasın üzerinden 15 yıl geçti. ÇYDD, konuya ilişkin bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:41
FETÖ’nün ÇYDD’ye yönelik kumpasının üzerinden 15 sene geçti
Abone Ol google-news

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) yönelik başlattığı kumpasın üzerinden 15 yıl geçti. 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuya ilişkin bir mesaj paylaştı. Paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde adalet geç de olsa yerini bulacak ancak geç gelen adalet nedeniyle canlar yandı, acılar yaşadık, kayıplar verdik… Yaşananları geri alamasak da kaybettiklerimizi geri getiremesek de hukuk devletinin çağdaş toplum hedefine ulaşmakta en önemli ölçütlerden biri olduğunu biliyoruz. Gelecek kuşaklarımızın hukuk devleti güvencesi altında yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

13 Nisan 2009’da derneğimizin yaşadığı hukuksuzluklar; devletin dini gruplar, tarikat ve cemaatler tarafından ele geçirilmesinin yaratacağı kötülüklerin ve tehlikelerin en net göstergesi olmuştur. Bugün de aynı tehdit ve tehlike devam etmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak ülkemizde bu karanlık dönemin yeniden yaşanmaması için başta siyasal iktidar olmak üzere tüm ilgilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz. ÇYDD, Prof. Dr. TÜRKAN SAYLAN Hocamızın izinde laik ve bilimsel eğitim için, eşitlik ve adalet için yılmadan ve yorulmadan mücadele etmeye devam edecektir. 

35. yılımızda, Türkan Hocamızın miting meydanlarında söylediği gibi “Ne şeriat ne darbe!” diyoruz. Laik ve çağdaş bir Türkiye için hep birlikte ilerliyoruz!”


fetö haberleri Ergenekon haberleri kumpas haberleri ÇYDD haberleri türkan saylan haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat açıkladı: Türkan Saylan'ın evi kültür merkezi olacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat açıkladı: Türkan Saylan'ın evi kültür merkezi olacak
14. Türkan Saylan Sanat Ödülü 'öykü' dalında sahibini arıyor

14. Türkan Saylan Sanat Ödülü 'öykü' dalında sahibini arıyor
Türkan Saylan’ın 88. doğum günü Muğla’da kutlandı

Türkan Saylan’ın 88. doğum günü Muğla’da kutlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'

Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'daki 'teleferik' kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik faciasının kaza anları ortaya çıktı
Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!

Bayram tatilinde ağır bilanço: 7 Günde 55 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!

Teleferik kazasında AFAD ve Valilik son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya’dan Açıklama!