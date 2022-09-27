FETÖ'nün 'dışişleri mahrem yapılanmasındaki' 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Dışişleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2'si Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken örgüt üyeliği veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, 2'si aktif çalışan ve biri 2015'te sınav sorularının dağıtıldığı örgütün çalışma evinde kalan ancak sınavda başarılı olamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.
'BYLOCK' AYRINTISI
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma olduğu, sınav sorularını aldıkları, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına ilişkin haklarında tespit ve beyanlar bulunduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.
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