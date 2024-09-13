Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:03

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Malkara-Keşan kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde F.D. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.S., S.M.K. ve G.K. ile organizatör F.D. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.S., S.M.K. ve G.K., 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. 


Etiketler: #adli kontrol #FETÖ/PDY #fetö

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