FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 16.01.2024 - 09:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 11 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.