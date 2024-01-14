FETÖ’yle iltisaklı olduğu tespit edilmişti: Bakanlık ihale vermiş!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 14.01.2024 - 12:22

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 28 Temmuz 2023'te “merkez teşkilat ve 42 il koordinatörlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere” 185 araç için kiralama ihalesi açmış, 30 Temmuz 2023’te ihaleyi iptal etmişti.

Kamuda tasarruf çağrılarının yapıldığı süreçte araç kiralama ihalesi açan TKDK, bu sefer de 25 Kasım 2023 tarihinde “2 ay süreyle 108 adet araç kiralama” ihalesi açtı. Bedeli 6 milyon 205 bin TL olan ihaleyi Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama San. Tic. Ltd. Şti. kazandı.

108 aracın kiralanacağı, 2 ay süreli ve akaryakıtı idareye ait olan ihale, Kamu İhale Kanunu’nun, 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapıldı.

“FETÖ/PDY ÖRGÜTÜ İLE İRTİBATLI VE İLTİSAKLI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR”

İhaleyi kazanan şirketin adının, 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre değiştirildiği, eski adının “Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti” olduğu görüldü. Şirketin 2017 yılında FETÖ ile ilişkisi tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.

Bu durum, Kamu İhale Kurumu’nun 4 Ocak 2017 tarihli ve 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında şöyle ifade edildi:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19 milyon 9 bin 885 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673 bin 689.50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

CHP’Lİ VEKİL MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 18 Eylül 2021’de dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a; “FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen şirketlerin ihale alabilmeleri için bir yerden talimat mı verilmiştir? Bu konuda bir araştırma bulunmakta mıdır” diye sordu.