FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da haklarında FETÖ soruşturması yürütülen firari durumdaki şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyonda 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan evlerde saklanan 18 şüpheli yakalandı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:41
FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 18 gözaltı
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen  20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Firari durumdaki şüphelilerin 'Gaybubet evi' olaran adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.  


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