FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 18 gözaltı
İstanbul'da haklarında FETÖ soruşturması yürütülen firari durumdaki şüphelilere yapılan eş zamanlı operasyonda 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan evlerde saklanan 18 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ soruşturması yürütülen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Firari durumdaki şüphelilerin 'Gaybubet evi' olaran adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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