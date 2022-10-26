FETÖ kumpas davalarının 6. gününde Mustafa Kılıçarslan ‘teknik büro’yu anlattı: 'Cerrah istedi, Güler atadı'

26 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

FETÖ’nün kurguladığı ve siyasal iktidar tarafından da desteklenen “Poyrazköy, Kafes, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast” kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin Silivri’de görülen dava sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara yerleşkesinde dün görülen davada konuşan ve başka davadan tutuklu bulunan sanıklardan dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde Emniyet Amiri Mustafa Kılıçarslan, teknik bürodaki kişileri o dönemin Emniyet müdürü Celalettin Cerrah talep etti, vali atadı” diyerek dönemin valisi Muammer Güler’i işaret etti.

Müştekilerden Deniz Kuvvetleri emekli subay Kadir Sağdıç, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Lale Platin, ÇYDD vekili Av. Volkan Yalçınkaya’nın hazır bulunduğu davada Kılıçarslan, görev süresi boyunca hiç ceza almadığını, aksine ödüller aldığını söyledi. Usulsüz ve talimat olmadan dinleme yapılmasının mümkün olmadığını savunan Kılıçaslan, sistemin buna müsaade etmeyeceğini öne sürdü.

"SADECE PARAF ATTIM"

Kılıçarslan, “ID numarası olmadan büro memuru dinleme yapamaz, izin verilmez. Evraklara imza atmadım, sadece paraf attım” ifadelerini kullanırken duruşmaya bugün Kılıçaraslan’ın savunmasının soru cevap kısmıyla devam edilecek.