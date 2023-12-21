FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:02

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:11

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.

Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hâkim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.