İstanbul’da FETÖ ve IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.