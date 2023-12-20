İstanbul’da FETÖ ve IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul ’da FETÖ/PDY terör örgütü ile IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
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