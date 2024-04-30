FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri' mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:43
FETÖ'nün 'Kara Kuvvetleri' mahrem yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'i mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.


konya haberleri

İlgili Haberler

Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Aranan FETÖ üyesi Nazilli’de yakalandı

Aranan FETÖ üyesi Nazilli’de yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sabaha karşı 04.03’te dikkat çeken 'deprem' mesajı
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşçıer'den Bakan Yerlikaya'ya istifa çağrısı: O makamda boşa oturduğunu kameralar karşısında ilan etmiştir
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'

Başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez '50+1' ayarı: 'Devam ettirilmesi kazanımların gereği'
Kayıp kedi sahibinin postaladığı kargo kutusunda bulundu

Kayıp kedi sahibinin postaladığı kargo kutusunda bulundu
Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu
‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!

‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!