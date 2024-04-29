Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:44
Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki adli işlemleri sürüyor.


fetö haberleri FETÖ soruşturması haberleri FETÖ/PDY haberleri

İlgili Haberler

Fatih Tekke'siz Alanya, Konya'da galip!

Fatih Tekke'siz Alanya, Konya'da galip!
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız'
Konya'da öğretmen öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklandı!

Konya'da öğretmen öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!

Trabzonspor Onuachu ile geri döndü!
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın adaylıktan çekildi: 'Bundan sonraki süreci...'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın adaylıktan çekildi: 'Bundan sonraki süreci...'
Sertab Erener’den ‘estetik’ iddialarına fotoğraflı cevap

Sertab Erener’den ‘estetik’ iddialarına fotoğraflı cevap
DEM Parti'den anayasa çıkışı: İktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz

DEM Parti'den anayasa çıkışı: İktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz
Borsa haftaya 0,77 puan rekorla başladı

Borsa haftaya 0,77 puan rekorla başladı
Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Mevduat faizleri fırladı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Muğla’da apart otelin çatı katında korkutan yangın!

Muğla’da apart otelin çatı katında korkutan yangın!