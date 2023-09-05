FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 9 gözaltı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:10

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:11

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.