FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 9 gözaltı

İzmir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:10
FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon: 9 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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FETÖ/PDY fetö

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