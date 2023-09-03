Gaybubet evlerinde yakalandılar: 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

İstanbul'da terör örgütü FETÖ mensuplarının kaldığı 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:17
Gaybubet evlerinde yakalandılar: 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyelerinin barındığı ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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