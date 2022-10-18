FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Soylu, "FETÖ terör örgütünün mali yapılanmasına ilişkin 59 ilde 704 şüpheliye yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüpheli gözaltına alındı" dedi.
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