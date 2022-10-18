Ankara'da FETÖ soruşturması: 87 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunduğu tespit edilen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine finansal yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 87 şüpheli, hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı