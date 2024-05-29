İzmir'de FETÖ operasyonu... Gizli tanık 'Garson'un dijital verileri sonrası 9 gözaltı

İzmir'de, gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijital verilerde isimleri geçen FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:28
İzmir'de FETÖ operasyonu... Gizli tanık 'Garson'un dijital verileri sonrası 9 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Gizli tanık 'Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi olan, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamları ile irtibatı ve ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olduğu öğrenildi.

Adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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