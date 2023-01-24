FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına yönelik operasyon: 17 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede kapatılan Polis Akademisi'nde öğrenci olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen kişiler ve bu kişilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda zanlılardan 17'si gözaltına alındı. 2 kişinin yurtdışında olduğu tespit edilirken 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.
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