Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
Bugüne kadar AKP'nin Türkiye'yi parti devletine çevirmeye çalıştığının yüzlerce kanıtı ortaya çıktı. Valilerin AKP il başkanı gibi tutum almasına çok kez şahit olundu. Fakat geçenlerde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde bir eşik daha aşıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende büyük bir skandala imza atıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde tepki çeken bir uygulama gerçekleştirildi.
Törende Erdoğan ve Soylu ile mezun öğrencilerin konuşmalarından önce Polis Akademisi Bandosu tarafından bir “müzik dinletisi” yapıldı.
Dinletide ilk olarak “Kerkük’ün Zindanı”, daha sonra “Bil Oğlum” ve üçüncü olarak da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği “Türkiye Yüzyılı” programı için bestelenen aynı adlı şarkı seslendirildi.
DERVİŞOĞLU: ANAYASAYI ALENEN İHLÂL
Polisin AKP’nin propagandasına alet edilmesine muhalefetten sert tepki geldi. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, ilgili görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:
* Polis Akademisi mezuniyet töreninde AKP’nin seçim şarkısının çalınması, anayasanın alenen ihlalidir, hukuk tanımazlıktır, suçtur! Polisimizi, her gün biraz daha eriyen AKP’ye siyasi payanda yapmaya çabalamak, millete meydan okumaktır; toplumsal huzurun temeline dinamit koymaktır!"
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