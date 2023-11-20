Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:54
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 GÖZALTI

Operasyon çerçevesinde, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


İlgili Haberler

Konya'da mısır hasadı mesaisi: Çiftçiler mağdur

Konya'da mısır hasadı mesaisi: Çiftçiler mağdur
Konya'da uyuşturucu operasyonu... 3 şüpheli tutuklandı!

Konya'da uyuşturucu operasyonu... 3 şüpheli tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

En Çok Okunan Haberler