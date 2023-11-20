Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:54

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:54

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli İstanbul, Ankara ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 GÖZALTI

Operasyon çerçevesinde, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Firari olan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.