FETÖ'nün tıp yapılanmasına operasyon: Çok sayıda doktor gözaltında...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:37

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) / PDY'ye (Paralel Devlet Yapılanması) yardımcı olan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda haklarında FETÖ'ye üye itirafçı şahıs beyanı bulunan, Bank Asya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte yardım ederek yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları belirlenen 18 doktor tespit edildi.

18 DOKTOR GÖZALTINDA

27 Nisan’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya’da yapılan operasyonlarda görevlerini sürdüren 18 doktor yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek işlemlerine başlandığı öğrenildi.