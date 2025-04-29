Adreslere baskın yapıldı... İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:21

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:24

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt olan, örgüt içerisinde güncel yapıda faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen, fon toplayan ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yapan 41 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda polis ekiplerince sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 134 bin 300 Türk Lirası, 300 Amerikan doları, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheli emniyete götürülürken 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.