FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine hapis cezası
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AA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:44

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.


Etiketler: #Adana #fetö #Hapis Cezası

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