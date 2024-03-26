FETÖ’ye yönelik 2 ilde operasyon: 6 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Maliye Bakanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:07
FETÖ’ye yönelik 2 ilde operasyon: 6 gözaltı kararı
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden;

FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Maliye Bakanlığı personelleri olup (vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı),

örgüt sorumlularınca operasyonel hat kullanmak suretiyle oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe-ankesör-kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı ve/veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edilen,

bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine,

sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Ankara haberleri FETÖ/PDY haberleri fetö haberleri

İlgili Haberler

Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı
FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı

FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı
Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'

Aziz Yıldırım'dan AKP'nin Trabzon adayına yanıt: 'FETÖ'den medet umanlar...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde
Müjdat Gezen’e karşı Poyraz’ı savundu! ‘İşinde efsanesin ama…’

Müjdat Gezen’e karşı Poyraz’ı savundu! ‘İşinde efsanesin ama…’
Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler dikkat! Başvurular bugün başladı... Emekli maaşı promosyon ödemesi nasıl alınır? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!

José Saramago’nun “Körlük” romanı, 2023’te en çok okunan kitap oldu!
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!
Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim
Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”

Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”