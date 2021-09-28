Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün ildeki yeni yapılanması olduğu öne sürülen yapıya yönelik Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16’sı KHK’lerle ihraç edilmiş kamu görevlisi 43 kişi gözaltına alındı. Daha sonra 1 kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 44’e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 42’si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 19’u çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 23’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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