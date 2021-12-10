Fetvalarıyla tepki çeken Diyanet, 'diş' konusuna da girdi
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabında, diş tedavisinde gümüş kullanmak ‘caiz’ olarak nitelendirilirken İmam Hanife’den örnek verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en üst danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabında, diş tedavisinde kullanılan malzemelere ilişkin de fetva verildiği ortaya çıktı. Fetvada, diş tedavisinde gümüş kullanmak “caiz” olarak nitelendirilirken “zaruret” olmadığı durumlarda ise erkeklerin “altın” kullanmasının haram olduğu belirtildi.
Eniştenin baldızla zinasının nikâhı bozup bozmadığı ve eşinden boşandıktan sonra evlenip evlenemeyeceği konusundaki fetvaları ile tepki çeken Diyanet’in, diş tedavisine ilişkin bir fetvası da dikkat çekti.
Diyanet’in en üst danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan Fetvalar kitabında, “Diş tedavisinde altın kullanmak caiz midir” sorusu yanıtlandı. Diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiği kaydedilen fetvada, diş kaplamanın, doldurmanın ve protezin tedavi amaçlı tıbbi yöntemler olduğuna işaret edildi. “Bu işlemler yapılırken, tedavi neyi gerektiriyorsa onun uygulanması dinen sakıncalı değildir” denilen fetvada, “yasaklı madde” vurgusu ise dikkat çekti. Fetvada, “Ancak dinin yasak etmediği bir madde ile tedavisi mümkünse, yasak ettiği bir maddenin kullanılması caiz değildir. Dinimiz, zaruret olmadıkça altının erkekler tarafından kullanılmasını yasaklamıştır” denildi.
"ZARURET VARSA..."
İmam Ebu Hanife’nin, çıkan dişlerin tekrar yerine bağlanması durumunda kullanılacak telde gümüşü yeterli bulduğu ve altın kullanmayı caiz görmediği, diğer Hanefi imamları İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf’un ise zaruretten dolayı diş tedavisinde altının da kullanılabileceğini belirttiği aktarılan fetvada, “Tıbbi bir zaruret varsa diş kaplamada altının kullanılmasında sakınca yoktur. Zaruret yoksa başka madde kullanılması dini kurallara daha uygundur” ifadeleri kullanıldı.
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