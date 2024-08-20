Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi

Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar entübe edildi. Reha Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:30
Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi
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Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

ENTÜBE EDİLDİ

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.

Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.


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