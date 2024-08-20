Ünlü sunucu Reha Muhtar entübe edildi
Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar entübe edildi. Reha Muhtar'ın yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.
ENTÜBE EDİLDİ
Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.
Muhtar'ın, tedavi altına alındığı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalar faiz oranlarını güncelledi
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!