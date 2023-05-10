Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı tutuklandı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:53

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:09

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kuyumculuk yapan Suriyeli H. H.’nin 12 yaşındaki oğlu K.H., dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine H.H., durumu polise bildirdi.

CESEDİ BODRUM KATINDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı.

Emniyette suçunu itiraf eden Hasan C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.