Yoldan geçen bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı... Çatışmanın şüphelileri tutuklandı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:48

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:20

Adana’da silahlı kavga sırasında, akrabalarının düğününe katılmak için otomobille yoldan geçen Hasan Önder'in (45) ölümüne, eşi Beşire Önder'in (48) de yaralanmasına neden olan 4 kişi tutuklandı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Edinilen bilgiye göre, olay, 30 Nisan günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. O sırada akrabalarının düğününe katılmak için otomobille sokağa giren Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder’in başına, Beşire Önder’in ise vücuduna kurşun isabet etti. Şüphelilerden Remzi B. (45) ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Önder, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Beşire Önder ve şüpheli Remzi B.’nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, çatışmaya karışan Hasan Ş. (27), Recep A. (21) ve Eyüp B. (37) ile diğer gruptan Akın C.’yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerden İrfan B. (20) ve Kadir D.’nin (30) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.