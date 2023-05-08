Uşak'ta bebeğini 6. kattan atarak öldüren kadın tutuklandı
Uşak'ta 2 aylık bebeğini apartmanın 6'ncı katından beton zemine atarak öldüren kadın tutuklandı.
Uşak'ın Ünalan Mahallesi'nde 3 Mayıs'taki olayın ardından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.A. (24) bugün taburcu edildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.
Ünalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6. katındaki balkondan beton zemine 2 aylık erkek bebek atılmış, bebeği attığı öne sürülen çocuğun annesi D.A., gözaltına alınmıştı.
Kadının psikolojik problemlerinin olduğunu ileri sürülmüştü.
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