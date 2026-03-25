Fikret Orman, Burak Elmas, Didem Soydan, Hakan Sabancı... Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp Kurumu'na getirildi!

25.03.2026 15:17:00
DHA
ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. 

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Fikret ORMAN

2.Güzüde AKSOY(Güzide  DURAN)

3.Hakan SABANCI

4.Kerim SABANCI

5.Hande ERÇEL

6.Burak ELMAS

7.Sezgin KÖYSÜREN

8.Ferhat AYDIN

9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK

10.Koray SERENLİ

11.Onur BÜKÇÜ

12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ

13.Kaan MELLART

14.Didem SOYDAN

15.Onur TALAY

16.Mustafa TARİ

Öte yandan gözaltı kararı bulunan, ancak yurt dışında olan oyuncu Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Son Dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isim gözaltına alındı!
Son Dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isim gözaltına alındı! Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi.
Ünlü isimlere dev uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel hakkında yakalama kararı!
Ünlü isimlere dev uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel hakkında yakalama kararı! İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, aralarında ünlü iş insanları ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen oyuncu Hande Erçel hakkında operasyon kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
Hakkında yakalama kararı verilmişti: Oyuncu Hande Erçel'den ilk açıklama!
Hakkında yakalama kararı verilmişti: Oyuncu Hande Erçel'den ilk açıklama! Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olan Hande Erçel "Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim" açıklamasında bulundu.