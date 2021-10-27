Fikri Sağlar'dan İYİ Parti'ye 'evet' tepkisi: MHP vurgusu yaptı
CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar, İYİ Parti'nin, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'evet' oyu vermesine tepki gösterdi.
Eski Devlet ve Kültür Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, Suriye ve Irak'a asker gönderilmesini içeren tezkereye 'evet' oyu veren İYİ Parti'yi eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in emekli amiraller hakkında 'zevzeklik' şeklindeki çıkışına da değinen Sağlar, "Vatansever emekli amirallere 'zevzeklik' denmesi nasıl yanlış idiyse, tezkereye 'evet' denmesi de yanlış" dedi.
"İYİ Parti, MHP'nin uzak güdümündeki siyasetten kaçınmalı" ifadelerini kullanan Fikri Sağlar, "Türkiye'nin, merkez sağı AKP'nin elinden alıp, demokrasiyle yeniden inşa edecek kapsayıcı bir çizgiye ihtiyacı var" dedi.
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