LeMan'dan 'Abdülhamid' göndermeli Filenin Sultanları kapağı!

Karikatür dergisi LeMan, bu hafta kapağına Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı taşıdı. Abdülhamid göndermeli kapakta "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:35
LeMan'dan 'Abdülhamid' göndermeli Filenin Sultanları kapağı!
Abone Ol google-news

Haftalık mizah dergisi LeMan son sayısında, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan 'Filenin Sultanları'nı kapağına taşıdı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini hedef alan bir sosyal medya kullancısına verdiği "Boş yapma Abdülhamid" yanıtından yola çıkılarak hazırlanan kapakta "Sultandan, Filenin Sultanları'na Tebrikler" ifadeleri kullanıldı.


Player Alanı
Abdülhamid filenin sultanları kapak LeMan mizah dergisi Şampiyon voleybol

İlgili Haberler

Filenin Sultanları gözünü Paris'e dikti!

Filenin Sultanları gözünü Paris'e dikti!
Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'

Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'
Ebrar Karakurt'un 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımı yeniden gündem oldu

Ebrar Karakurt'un 'Boş yapma Abdülhamid' paylaşımı yeniden gündem oldu

En Çok Okunan Haberler