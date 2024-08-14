Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.
Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Abbas'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.
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